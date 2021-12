Bonn/Berlin (ots) -



Britta Haßelmann, eine von zwei neuen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, sieht ihre Fraktion für die kommenden Aufgaben gut gerüstet. Bei phoenix sagte Haßelmann: "Wir freuen uns darauf, jetzt loszulegen. Die vielen Projekte, die wir im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart haben, jetzt in Regierung umzusetzen und zu gestalten. Und ich freue mich, das vom Parlament aus machen zu können, mit einer großen, sehr lebendigen Fraktion, wir werden unseren Platz dort haben als selbstbewusstes Parlament, das die Entscheidungen trifft und wir freuen uns auf die Debatte und die Umsetzung vieler guter Projekte." Man habe, so Haßelmann, einen Auftrag gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem aber gegenüber den Grünen, "die uns die ganze Zeit unterstützt haben, und vor Ort die Arbeit machen". Die Ziele, die man sich gesetzt habe, seien ambitioniert, aber, so Haßelmann: "Wir können das schaffen und wir haben die Grundlagen gelegt in den konkreten Vereinbarungen in vielen einzelnen Politikfeldern. Bei der Frage der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, hier wollen wir etwas ändern."



