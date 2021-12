Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag behauptet gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.45 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,08 Prozent bei 3.825,25 Punkten. Der ATX Prime hielt mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent bei 1.917,82 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es leicht nach unten.Hoffnungen auf einen verhältnismäßig milden Krankheitsverlauf bei der neuen Corona-Variante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...