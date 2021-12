Gevelsberg (ots) -Immer mehr kleine und mittelstdändische Unternehmen müssen verstärkt im online media marketing segment aktiv werden. Hier bietet Klick-Tipp ein Produkt an das auch für den nicht experten leicht anzuwenden ist.Was ist Klick-Tipp?Klick-Tipp ist eine Software, mit der Sie Ihre E-Mail-Kampagnen verwalten können, beispielsweise für urlaubs- oder urlaubsbezogene Updates. Es ist flexibel und einfach zu bedienen und wurde durch ständige Innovation ermöglicht. Da es sich zu einer kompletten Marketing-Automation-Lösung entwickelt hat, kann Klick-Tipp Ihnen jetzt bei allen Arten von Marketing in Ihrem Unternehmen helfen.Dadurch dass sich viele Prozesse automatisieren lassen, hat der Nutzer mehr Zeit, sich um Neukundengewinnung oder andere wichtige Aufgaben zu kümmern.Die Software läuft auf hochoptimierten Servern in der Cloud, sodass keine Installation notwendig ist. Um alle übrigen Voraussetzungen für ein rechtlich einwandfreies E-Mail Marketing, das dir überdies die Sicherheit bietet, dass deine E-Mails in die Posteingangsfächer deiner Adressaten landen, brauchst du dich nicht zu kümmern.Sie können Gravity Forms verwenden, ohne sich um das Einrichten einer Datenbank, das Hochladen von Skripten per FTP, das Erstellen von Double-Opt-In-Prozessen, das Verwalten von Bounces oder das Einrichten der Authentifizierung kümmern zu müssen.Die Klick-Tipp-Software ist sofort einsatzbereit.Um mit Klick-Tipp deine E-Mail Liste aufzubauen und damit neue Kunden für dein Unternehmen zu gewinnen, musst du lediglich ein neues Benutzerkonto erstellen, sich in dieses einloggen, einen neuen Verteiler anlegen und ein Anmeldeformular deiner Wahl auf deiner Webseite einfügen.Du brauchst dir auch nicht den Kopf über die Formulierung der Bestätigungsmail oder die Erstellung einer Bestätigungsseite zu zerbrechen. Auch das ist schon vollständig vorbereitet.Unterscheidet sich dieses Marketing-Automatisierungstool von anderen, die Sie kennen?Klick-Tipp wurde von Mario Wolosz gegründet. Das E-Mail-Marketing-Tool verspricht, dass Sie die Personen ansprechen können, die am meisten an Ihrem Angebot interessiert sind, ohne Zeit und Energie für etwas anderes zu verschwenden.Klick-Tipp erlaubt keinen Import von Kontakten, weshalb es wichtig ist, diese zuerst zu sammeln. Der folgende Artikel gibt einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten von Klick-Tipp, die Vorteile und Nachteile. Damit können Sie Klicktipp leichter mit Tools wie CleverReach, GetResponse und mit MailChimp vergleichen.FunktionenDas sind die wichtigsten Funktionen:- mobile responsive E-Mails- zentrale ContactCloud mit Tagging- SmartTags- intelligente E-Mail Selektion- beliebig erweiterbar durch API Schnittstelle- professionelle Newsletter- Follow-Up E-Mails- E-Mail Analytics- Splittesting- Facebook Listbuilding- PerformBuilder- nahtlose Integrationen- hochoptimierte MailserverFazit:Klick-Tipp (https://offerr.de/) erleichtert die Verwaltung von Zielgruppen. Statt dieselbe Mailadresse in mehreren Listen zu führen, arbeitet Klick-Tipp mit Tags. Einzelne Empfänger:innen lassen sich mit Attributen wie "Newsletter" oder "Kund:in" versehen. Über Schnittstellen zu CMS, Zahlungsanbietern, Facebook und verschiedenen Shop-Systemen lässt sich die Kontakt-Datenbank zusätzlich befüllen. Es gibt Text- und HTML-Editoren, die sich auch für klassische Text-Mails eignen sowie mehr als 150 responsive E-Mail-Templates, die laufend ergänzt werden. Das Alleinstellungsmerkmal: Laut eigener Angabe ist der Anbieter der einzige, der Split-Testing sowohl für Kampagnen als auch für Follow-Up-Mailings ermöglicht.Mehr Informationen zu Klick-Tipp finden Sie auf https://klicktipp.offerr.de/marketingautomatisierung/Pressekontakt:Vikingblue MarketingTel.:02332-9061994Email: info@newsrr.deOriginal-Content von: newsrr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159081/5094363