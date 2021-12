US-Impfgegner:innen haben mit Unvaxxed Sperm eine eigene Kryptowährung gestartet, deren Symbol NUBTC - also neuer Bitcoin - schon die Schlagrichtung vorgibt. Mit NUBTC sollen Projekte wie ein Tinder für Ungeimpfte realisiert werden. Die wissenschaftlich widerlegte Verschwörungserzählung, dass die Corona-Impfung unfruchtbar mache und das Sperma ungeimpfter Männer in der Zukunft Gold wert sein könne, hat Impfgegner:innen in den USA zur Schaffung einer eigenen Kryptowährung inspiriert: Unvaxxed Sperm. Das selbsterklärte Ziel: die unter dem Symbol NUBTC handelbare digitale Währung zum neuen Bitcoin zu machen. Inspiriert wurden ...

