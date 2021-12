ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 300 auf 280 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. 2022 werde das Wachstum im Autosektor wohl zurückkehren, schrieb Analyst Patrick Hummel in einem am Mittwoch vorliegenden Jahresausblick. Kurzfristig rechnet er mit anziehender Gewinndynamik wegen einer sich verbessernden Lieferkette. Der Markt werde dann aber wohl stärker auf die Nachfrage und den Wandel zur Elektromobilität fokussieren. Bei Letzterem sieht er VW weiter in einer Führungsrolle./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 18:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

