Halle (ots) -



Scholz will, dass Europas größte und weltweit viertgrößte Volkswirtschaft nicht an Einfluss, Respekt, Macht und Ansehen verliert. Er will klug von Merkels Erbe profitieren und dazu ein eigenes politisches Vermögen aufbauen. Er weiß, was sich sowohl internationale Verbündete als auch ein großer Teil der eigenen Gesellschaft wünschen: jene Verlässlichkeit und Stabilität, die sie mit Merkel erlebt haben. Er hat diese Sehnsucht vieler Institutionen und Bürger im Wahlkampf besser verstanden als Merkels Union.



Aber damit ist die Herausforderung für ihn doppelt so groß: Er darf die Hoffnungen auf Kontinuität nicht enttäuschen und muss zugleich die Erwartungen an den Aufbruch durch seine neue Ampel-Koalition erfüllen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5094486

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de