Tagesausblick für 9.12.: DAX pausiert. Impfstoffhersteller im Fokus!

Heute ließen es die Anleger etwas ruhiger angehen. Nach einem DAX-Sprint von rund 700 Punkten in zwei Tagen, war nun eine Pause fällig. Neben der Omikron-Variante blickten Investoren vor allem auf Meldungen zum chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Der Immobilienkonzern ist offenbar mit Zinszahlungen im Rückstand. Dies dämpfte heute die Kauflaune.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen langfristiger Staatspapiere mehrheitlich an. Hintergrund war die sichtliche Entspannung an den Aktienmärkten. Bei den Edelmetallen blieb es hingegen erneut ruhig. Dies gilt auch für die Notierungen für das Barrel Brent Crude und WTI. Hier warten Marktteilnehmer auf weitere Impulse.

Unternehmen im Fokus

Der Chemieriese BASF plant die Abspaltung der Katalystorensparte. Gleichzeitig soll der Bereich Batteriematerialien und Recycling ausgebaut werden. Die Umbaupläne wurden von den Marktteilnehmern kaum beachtet. Die Ratingagentur Moodys hat den Ausblick für Bayer auf negativ gesenkt. Hintergrund sind die bestehenden Rechtsrisiken im Zusammenhang mit den Glyphosatprozessen. Die Life Science-Aktie schloss dennoch kaum verändert. BMW schloss eine weitere Kooperation zur Lieferung von Halbleitern. In den zurückliegenden Monaten standen immer wieder Bänder still, weil keine Chips vorhanden waren. Mit Kooperationen mit Qualcomm und nun auch Global Foundries wollen die Bayern eine bessere Planungssicherheit. Die Aktie des Autobauer schloss nach der gestrigen Rallye wenig verändert.HelloFresh verlor kräftig nach der Kochboxhersteller für 2022 einen EBITDA von 500 bis 580 Millionen Euro erwartet. Experten rechneten mit einem deutlich höheren Ergebnis.

Bei den Corona-Impfstoffhersteller zeigten sich starke Bewegungen. Dabei ging es mit den Anteilsscheinen von BioNTech und Novavax kräftig nach unten während die Aktie der französischen Valneva deutlich zulegte.

Bei den US-Werten fielen die Aktien von Apple, DocuSign und Meta Platforms mit überdurchschnittlichen Zugewinnen auf. Apple profitierte dabei von positiven Analystenkommentaren und DocuSign von Insiderkäufen seitens des CEO. Die Aktie von DocuSign hat in rund drei Wochen die Hälfte des Wertes verloren.

Wichtige Termine

China - Erzeugerpreise, November

China - Verbraucherpreise, November

Deutschland - Außenhandel, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. Dezember

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.770/15.920/16.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.200/15.460/15.620 Punkte

Der DAX prallte heute am Kreuzwiderstand bei 15.770 Punkten nach unten ab. Allerdings fing er sich im Bereich von 15.700 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.460 und 15.620 Punkten eine Unterstützung. Neue Kaufimpulse gibt es hingegen erst oberhalb von 15.770 Punkten.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 04.03.2021- 08.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2014- 08.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

