Apple ist seit Oktober der umsatzstärkste Handyhersteller in China. Enthüllungen weisen heute darauf hin, dass der Siegeszug kein Zufall war. 2016 war ein turbulentes Jahr für Apple: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump rief zum Boykott der Firma auf, in Europa sollte sie 13 Milliarden US-Dollar Steuern nachzahlen und in China nahmen sie regierungstreue Medien unter Beschuss. Wie The Information nun berichtet, waren seinerzeit auch strenge Regularien seitens der chinesischen Behörden im Gespräch. Doch zuvor traf ...

