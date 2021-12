In zwei Tagen wird Daimler Truck erstmals als eigenständige Einheit an der Börse notieren. Grund genug für JP Morgan und die Deutsche Bank, ihre Kaufempfehlungen für die Aktie zu erneuern.Am Freitag wird Daimler Truck erstmals via Spin-off an der Börse notieren. Daimler-Aktionäre bekommen für zwei Daimler-Papiere je eine neue Aktie von Daimler Truck ins Depot gebucht - der Wert der beiden Anteile bildet sich dann frei an der Börse. Es soll jedoch kein Nullsummenspiel für die Anleger werden: Daimler-Vorstandschef ...

