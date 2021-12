Straubing (ots) -



Wer sich an solch perversen Vorstellungen ergötzt, ist eine Gefahr. Nicht nur für die Person, um die es geht, sondern auch für die Demokratie insgesamt. Weil sich jene, die Gewalt als legitimen, ja als notwendigen Widerstand verherrlichen, weiter in Rage reden, und ihr Hass und ihre Verachtung für den Staat und seine Repräsentanten wächst. Und weil aus Worten irgendwann Taten werden können. Während die sozialen Netzwerke wie Facebook verpflichtet wurden, gegen Hetze vorzugehen, und mutmaßliche Rechtsverstöße vom kommenden Jahr an den Behörden zu melden, sind Dienste wie Telegram, auf denen sich der Cyber-Mob austobt, unreguliert. Das muss sich ändern, entsprechende Pläne der Innenminister sollten zügig umgesetzt werden.



