Die Aktie des Softwareriesen SAP setzt ihren bereits seit April andauernden Seitwärtstrend fort. Gleich mehrfach scheiterte das Papier in diesem Jahr an dem zähen Widerstand bei 130 Euro. Unterdessen hat SAP-Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner Mal wieder ein positives Zeichen gesetzt.Plattner erwarb am vergangenen Montag über 137.686 SAP-Aktien im Volumen von knapp 15 Millionen Euro. Damit hat das SAP-Urgestein innerhalb von sechs Wochen zweimal bei der SAP-Aktie zugegriffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...