Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 8 décembre/December 2021) - Victory Square Technologies Inc. has announced that, further to its news release dated August 12, 2021 and December 3, 2021, it has declared the second tranche of its previously announced special dividend of common shares in the capital of its portfolio company Immersive to shareholders of Victory Square (the "Second Dividend"). This Second Dividend represents approximately 4,500,000 shares in Immersive ("Immersive Shares"), which when added to the 4,500,000 Immersive Shares previously issued by way of dividend by Victory Square to its shareholders earlier this year, represents a total of 9,000,000 Immersive Shares issued by way of dividend to Victory Square shareholders.

The Second Dividend will consist of approximately 4,500,000 Immersive Shares, which will be eligible to Victory Square shareholders of record as of the close of business on December 17, 2021 (the "Second Tranche Dividend Record Date"), at a rate of approximately 45.838991 Immersive Shares for each 1,000 Victory Square shares held (assuming no additional shares of VST are issued prior to the Second Tranche Dividend Record Date). The Second Tranche Dividend ratio is based on 98,169,700 Victory Square shares issued and outstanding on the date hereof.

Victory Square Technologies Inc. a annoncé que, suite à son communiqué de presse daté du 12 août 2021 et du 3 décembre 2021, elle a déclaré la deuxième tranche de son dividende spécial d'actions ordinaires précédemment annoncé dans le capital de sa société de portefeuille Immersive aux actionnaires de la Place de la Victoire (le « Deuxième Dividende »). Ce deuxième dividende représente environ 4 500 000 actions d'Immersive (« Actions Immersives »), qui, une fois ajoutées aux 4 500 000 actions Immersives précédemment émises sous forme de dividende par Victory Square à ses actionnaires plus tôt cette année, représentent un total de 9 000 000 d'actions Immersives émises par voie de dividende aux actionnaires de Victory Square.

Le deuxième dividende consistera en environ 4 500 000 actions Immersive, qui seront éligibles pour les actionnaires de Victory Square inscrits à la fermeture des bureaux le 17 décembre 2021 (la « date d'enregistrement du dividende de la deuxième tranche »), à un taux d'environ 45,838991 Immersive. Actions pour chaque tranche de 1 000 actions Victory Square détenues (en supposant qu'aucune action supplémentaire de VST ne soit émise avant la date d'enregistrement du dividende de la deuxième tranche). Le ratio de dividende de la deuxième tranche est basé sur 98 169 700 actions Victory Square émises et en circulation à la date des présentes.

Symbol/Symbole : VST Ex-dividend Date/Date ex-dividende: le 16 décembre/December 2021 Record Date/Date d'enregistrement: le 17 décembre/December 2021 Payable Date/Date de paiement: le 30 décembre/December 2021





