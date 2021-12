Was passiert, wenn Heimarbeitende im Homeoffice stürzen: Ist das ein Arbeitsunfall oder nicht? Ein wichtiges Urteil sprach jetzt das Bundessozialgericht in Kassel aus. Ist ein Unfall im Homeoffice auch ein Arbeitsunfall? Da herrschte Uneinigkeit: Bei der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik beantragte ein Heimarbeiter die Anerkennung eines Treppensturzes als Arbeitsunfall. Die lehnte jedoch ab, woraufhin er klagte. Während das Sozialgericht (SG) Aachen für den Mann entschied, wies das Landessozialgericht (LSG) Essen die Klage in zweiter Instanz zurück...

Den vollständigen Artikel lesen ...