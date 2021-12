Die Aktie von Peloton klettert am Mittwoch rund 7 Prozent nach oben. Peloton will sein Fitnessangebot erweitern. Darüber hinaus gab es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank.Peloton wird sein Fitnessangebot um ein Boxprogramm erweitern und damit die jüngste Expansion fortsetzen. Das neue Trainingsprogramm kann über die Peloton App, das Fahrrad oder die Touchscreens des Laufbands abgerufen werden, teilte das Unternehmen via Twitter mit.Peloton kämpft derzeit mit schwächeren Wachstumsraten. Viele ...

