Die Virusvariante Omikron im Nacken, Lieferengpässe als Knüppel zwischen den Beinen vieler Unternehmen und dazu die nicht enden wollende Zinsangst. Doch trotz der alles andere als rosigen Vorzeichen legte der DAX am Dienstag den stärksten Tag seit März auf das Parkett. Dennoch trauen viele Anleger dem Braten nicht so recht. Unsicherheit hin oder her: Lukrative Chancen am Aktienmarkt gibt es immer noch, man muss sie nur aufstöbern. Die AKTIONÄR-Redaktion hat sie in der neuen Ausgabe 50/21 identifiziert. ...

