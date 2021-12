Keine weiteren DAX-Aufschläge, dennoch ein stabiler Markttag. So skizzierte sich die Wochenmitte mit einer Entwicklung, die durchaus normal ist. Stabiler Markttag Ohne Aufschläge in der Vorbörse startete der DAX etwas leichter in den Handel zur Wochenmitte. Die gestrigen Verlaufshochs hatte er dennoch im Blick, konsolidierte jedoch erst einmal direkt zum ...

