London (www.fondscheck.de) - Im Januar setzte sich der Trend des abgelaufenen Quartals - hohe Netto-Mittelzuflüsse, insbesondere in Core-Aktienstrategien - fort, so die Experten von Vanguard in ihrem aktuellen ETF-Marktbericht.Insgesamt hätten Anlegerinnen und Anleger 29,5 Mrd. USD in ETFs investiert, von denen 24,7 Mrd. USD in Aktien-ETFs und hier vor allem in US- und Industrieländer-Exposures geflossen seien. Bei den Anleihe-ETFs seien solche auf Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit erneut besonders gefragt gewesen und hätten 2,5 Mrd. USD eingesammelt, Staatsanleihe-ETFs hätten mit robusten 2,0 Mrd. USD den zweiten Platz belegt. Insgesamt hätten Anlegerinnen und Anleger im Januar 4,5 Mrd. USD in Anleihe-ETFs investiert. ...

