Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt werden am Donnerstag zunächst keine stärkeren Kursausschläge erwartet. Die Vorgaben aus den USA und Teilen Asiens seien zwar positiv, heisst es am Markt. Doch würde eine Atempause nicht überraschen, nachdem der hiesige Markt nun drei starke Tage hinter sich und am Vortag gar ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...