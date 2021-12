Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas leichter gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr mit 1,1328 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1350 Dollar gehandelt worden war.Der Euro ist gestern zwar gestiegen und hat die 1,13er Dollar-Marke überschritten, mit den etwas nachlassenden Omikron-Sorgen werden die Zinserhöhungserwartungen in ...

