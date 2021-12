DGAP-Ad-hoc: euromicron AG in Insolvenz / Schlagwort(e): Personalie

euromicron AG in Insolvenz: Niederlegung Vorstand Dr. Frank Schmitt



09.12.2021 / 12:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neu-Isenburg, 09.12.2021 - Der Vorstand der euromicron AG in Insolvenz, Herr Dr. Frank Schmitt, legt sein Vorstandsamt mit der aufschiebender Wirkung der Austragung aus dem Handelsregister nieder. Als Frist für die Austragung benennt Dr. Frank Schmitt den 21.01.2022.



Mitteilende Person:

Dr. Jan Markus Plathner

Insolvenzverwalter der euromicron AG in Insolvenz

Telefon: +49 69 3700220

