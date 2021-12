DJ PTA-Adhoc: Sunline AG: Insolvenzplan der Sunline AG durch Gläubiger und Aktionäre angenommen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Fürth (pta026/09.12.2021/12:20) - Der im Auftrag des Vorstandes der Sunline AG ausgearbeitete und beim Amtsgericht Fürth - Insolvenzgericht - eingereichte Insolvenzplan wurde im Abstimmungs- und Erörterungstermin am 09.12.2021 durch die am Verfahren teilnehmenden Gläubiger und die Anteilseigner angenommen. Die Annahme des Insolvenzplans durch die anwesenden Beteiligten erfolgte einstimmig, so dass ein Rechtsmittel gegen den Insolvenzplan somit nicht gegeben ist.

Damit ist der börsennotierte Mantel der Sunline AG nunmehr endgültig saniert und von seinen Verbindlichkeiten befreit.

Die Gläubiger werden in den nächsten Tagen aus dem Insolvenzverfahren die im Plan festgelegte Quote auf die festgestellten Forderungen in Höhe von 12,882265% erhalten. Die Aktionäre behalten ihre Anteile am Unternehmen auch nach Sanierung durch Insolvenzplan. Eingriffe in die Anteile oder die Anteilsrechte sieht der Insolvenzplan nicht vor.

(Ende)

Aussender: Sunline AG Adresse: Hans-Vogel-Str. 22, 90765 Fürth Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Stefan Oppermann Tel.: +49 911 59890170 E-Mail: nuernberg@curator.ag Website: www.curator.ag

ISIN(s): DE000A0BMP00 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1639048800599 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2021 06:20 ET (11:20 GMT)