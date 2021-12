Klasse, die Märkte sind in Jahresend-Rally Stimmung, allen voran die Tech-Titel, vertreten im Nasdaq100. Dort gab es zuletzt einen so deutlichen Anstieg, dass das bärische Bild gänzlich vom Tisch scheint. Doch ist es sinnvoll einfach blind einzusteigen oder kann man hier noch versuchen zu optimieren? Wir haben beim Nasdaq aktuell ein spannendes Handelssignal gesehen, unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

