09.12.2021

Ekosem-Agrar AG: Erzielung einer grundsätzlichen Einigung mit der russischen Landwirtschaftsbank über die Weiterfinanzierung der Gruppe Walldorf, 9. Dezember 2021 - Die Ekosem-Agrar AG gibt bekannt, dass die russische Landwirtschaftsbank (Rosselkhozbank, RSHB) weitreichende Beschlüsse über die Weiterfinanzierung der Ekosem-Agrar Gruppe gefasst hat. Die russische Landwirtschaftsbank wird der Ekosem-Agrar Gruppe demnach auch weiterhin die bestehenden Kreditlinien für Betriebsmittel zur Verfügung stellen. Die russische Landwirtschaftsbank hat zudem bestätigt, dass sich keine Ekosem-Agrar- Gruppengesellschaft im Verzug mit Zahlungen an die russische Landwirtschaftsbank befindet, und die russische Landwirtschaftsbank bzw. die RSHB-Finance daher nicht beabsichtigen, Optionen in Bezug auf Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften OOO EkoNiva-APK Holding, OOO EkoNiva-Produkty Pitanija und OOO EkoNiva-APK Chernozemje auszuüben. Darüber hinaus hat die russische Landwirtschaftsbank zugesichert, dass sie die für die Fertigstellung der Jahresabschlüsse der Ekosem-Agrar AG für das Geschäftsjahr 2020 erforderlichen Erklärungen kurzfristig abgeben wird. Ferner beschloss die Bank, die finanziellen Mittel für die Fertigstellung von drei Milchviehanlagen sowie für eine Reihe anderer Projekte, die einen hohen Fertigstellungsgrad aufweisen, freizugeben. Die Ekosem-Agrar Gruppe und die russische Landwirtschaftsbank werden außerdem konstruktive Gespräche mit dem Ziel einer Wiederaufnahme der Finanzierung einer Molkerei in der Region Nowosibirsk mit einer Kapazität von 1.150 Tonnen Rohmilch pro Tag weiterführen.

