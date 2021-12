DGAP-Ad-hoc: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Dividende

Stabilus S.A.: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in Höhe von 1,25 € je Aktie für Geschäftsjahr 2021 vor



Stabilus S.A.: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in Höhe von 1,25 € je Aktie für Geschäftsjahr 2021 vor Luxemburg/Koblenz, 9. Dezember, 2021 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) haben heute beschlossen, der Hauptversammlung am 16. Februar 2022 die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 1,25 € je Aktie vorzuschlagen (Dividendenauszahlung für GJ2020: 0,50 € je Aktie). Die geplante Dividende für das Geschäftsjahr 2021 läge somit über der aktuellen Markterwartung und über dem Dividendenniveau vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie, als für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 1,10 € je Aktie gezahlt wurde. Die vorgeschlagene Ausschüttungssumme beträgt insgesamt 30,9 Mio. €. Bezogen auf das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernnettoergebnis würde die Ausschüttungsquote etwa 42% betragen und damit geringfügig über der von der Stabilus S.A. angestrebten Ausschüttungsquote von 20% bis 40% des Konzernnettoergebnisses liegen. # Ende der Ad-hoc-Mitteilung # Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Group Financial Reporting Director

Tel.: +352 286 770 21

E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

