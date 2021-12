Unterföhring (ots) -9. Dezember 2021. Wie trickst Oliver Pocher alias Hänsel seine Eltern (Hella von Sinnen, Cossu) aus, um den Weg aus dem finsteren Wald wiederzufinden? Was knabbert Mirja Boes als Gretel vom Haus der bösen Hexe ab? Wer steckt die böse Hexe Bülent Ceylan kopfüber in den Ofen? "Die Comedy Märchenstunde" in SAT.1 interpretiert am Montag (13. Dezember, 20:15 Uhr) die Erzählung von Hänsel und Gretel völlig neu. Geschichte schreiben außerdem: Wigald Boning, Guido Cantz, Volker "Zack" Michalowksi und Hans-Joachim Heist. Patrick Lindner gibt den Erzähler und überrascht die Comedians mit allerhand Unvorhersehbarem.Märchenhafter Einstand: Hervorragende 13,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen am Montagabend in SAT.1 die erste Ausgabe von "Die Comedy Märchenstunde" mit "Aschenputtel" und machen SAT.1 damit zum souveränen Prime-Time-Sieger. Insgesamt schalten 5,41 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 Jahren) ein."Die Comedy Märchenstunde: Hänsel und Gretel" - Montag, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: ComedyMärchenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.12.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzger, Katharina Rudolphphone: +49 (0) 89 95 079 - 1173email: susanne.karl@seven.one, katharina.rudolph@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5095427