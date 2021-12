Die von SoftBank Vision Fund 2 und Enlightenment Capital geführte Investition ermöglicht der kommerziellen Sparte des Unternehmens, RR.AI, die Skalierung und Bereitstellung einer durchgängigen Autonomielösung für Transport- und Logistikmärkte

Robotic Research, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für autonome Mobilität und Robotik, meldete heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 228 Millionen US-Dollar und damit die erstmalige Aufnahme von Fremdkapital. Mit dieser Finanzierung wird die weitere Innovation und Expansion der kommerziellen Sparte von Robotic Research, RR.AI, vorangebracht, die sich mit der Bereitstellung umfassender Lösungen für das autonome Fahren für kommerzielle Lkw, Busse, Transport- und Logistikfahrzeuge befasst. Investoren der Series-A-Runde sind SoftBank Vision Fund 2, Enlightenment Capital, Crescent Cove Advisors, Henry Crown and Company sowie Luminar Technologies, Inc.

"Diese Investition ist das Resultat unserer gelungenen Entwicklung von autonomen Lösungen für unsere öffentlichen Auftraggeber in den USA und wird die Mittel bereitstellen, die zur Erfüllung der steigenden Nachfrage unserer kommerziellen Kunden und Ausweitung unsere kommerziellen Anstrengungen erforderlich sind", sagte Alberto Lacaze, CEO von Robotic Research. "Aufgrund unserer langjährigen Historie und Erfahrung konnten wir eine erprobte Lösung entwickeln, die nicht nur robust, sicher und zuverlässig, sondern auch vielseitig und ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen, Wetterbedingungen und Anwendungsfällen ist."

Robotic Research hat erfolgreich Autonomie- und Robotiklösungen auf die Straßen rund um den Globus und in die extremsten, unstrukturierten Umgebungen der Branche gebracht. Das fahrzeugagnostische Autonomie-Kit des Unternehmens, AutoDrive, wurde bereits in verschiedene Fahrzeuge wie etwa den ersten automatisierten Schwerlast-Transitbus, Lkw der Class 8 und Terminaltraktoren in Nordamerika eingebaut. Da AutoDrive auf der Straße, im Gelände oder auf dem Hof eingesetzt werden kann, ist sie hervorragend für den Einsatz als 360°-Lösung für autonomes Fahren in einer Vielzahl komplexer Operational Design Domains (ODD) geeignet.

"Unserer Ansicht nach hat die autonome Fahrzeugtechnologie das Potenzial, die Methoden der Beförderung von Waren und Menschen neu zu gestalten", sagte Akshay Naheta, Senior Vice President der SoftBank Group Corp und ehemaliger Managing Partner bei SoftBank Investment Advisers. "Robotic Research hat Erfahrung im kommerziellen Sektor und durch den Fokus auf praktische, umsatzsteigernde Möglichkeiten eine differenzierte Autonomielösung entwickelt. Sehr gerne stellen wir als Finanzpartner die notwendigen Ressourcen bereit, die zur Beschleunigung der Kommerzialisierung der Lösungen von Robotic Research erforderlich sind."

Luminar, ein weltweit führender Anbieter von Hardware- und Softwaretechnologie im Bereich Lidar für die Automobilindustrie, hat hiermit erstmals eine strategische Kapitalbeteiligung getätigt. Robotic Research arbeitet gemeinsam mit Luminar an strategischen Möglichkeiten zur Förderung der Autonomie und hat Luminar als Anbieter von Lidar-Systemen mit hoher Reichweite ausgewählt.

Über RR.AI

RR.AI ist die kommerzielle Sparte von Robotic Research einem globalen Technologieunternehmen, das seit zwei Jahrzehnten Lösungen im Bereich autonomer Mobilität und Robotik für den Verteidigungssektor bereitstellt. Das fahrzeugagnostische, komplette Full-Stack-Kit (AutoDrive) für Autonomie, RR.AI, ist ein erprobtes System für autonomes Fahren für Straße und Gelände und genießt das Vertrauen von branchenführenden OEM-Partnern. Es ist in einzigartiger Weise geeignet, eine durchgängige 360°-Lösung für autonomes Fahren im gewerblichen Transportbereich über komplexe Operational Design Domains (ODD) hinweg zu bieten. Um mehr über RR.AI zu erfahren, besuchen Sie www.rr.ai.

