Im Rahmen eines Pilotprojekts können Whatsapp-Nutzerinnen in den USA jetzt Geld über den Messenger überweisen. Für die Zahlungsabwicklung kommt die an den US-Doller gekoppelte Kryptowährung Pax Dollar zum Einsatz. Eine begrenzte Anzahl an Testpersonen kann in den USA jetzt direkt von Whatsapp aus Geld an die eigenen Kontakte senden. Zum Einsatz kommt dabei die Krypto-Wallet Novi, die Facebook im Oktober veröffentlicht hat. Als Zahlungsmittel kommt die Kryptowährung Pax Dollar (USDP) zum Einsatz. Die Digitalwährung ist an den US-Dollar-Kurs gekoppelt, sodass die bei Kryptowährungen häufigen ...

