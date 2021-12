Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 9 décembre/December 2021) - The common shares of Indigenous Bloom Hemp Corp., previously listed as Veritas Pharma Inc. (VRT) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Indigenous Bloom Hemp Corp., is engaged in the farming and cultivation of hemp biomass for third party processing to extract CBD oils, distillate or isolate. The resulting solution can then be used for the production of many CBD products. The Issuer intends to develop or acquire the rights to additional hemp products such as health supplements, nutritional products, food stuffs and beauty products.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Indigenous Bloom Hemp Corp., précédemment inscrites sous le nom de Veritas Pharma Inc. (VRT) ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Indigenous Bloom Hemp Corp., est engagé dans l'agriculture et la culture de biomasse de chanvre pour le traitement par des tiers afin d'extraire les huiles de CBD, distiller ou isoler. La solution résultante peut ensuite être utilisée pour la production de nombreux produits CBD. L'Émetteur a l'intention de développer ou d'acquérir les droits sur d'autres produits à base de chanvre tels que des compléments de santé, des produits nutritionnels, des produits alimentaires et des produits de beauté

Issuer/Émetteur: Indigenous Bloom Hemp Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): IBH Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 71 135 969 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 455 244 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 45569M 10 9 ISIN: CA 45569M 10 9 5 OLD CUSIP/ISIN: 92347A304/CA92347A2047 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 2 Old for 1 New/2 Ancien pour 1 Nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 10 décembre/December 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 avril/April Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for IBH. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com