GREENFORCE sichert sich in Eigenkapitalrunde 15 Mio. Euro für beschleunigtes Wachstum

GREENFORCE sichert sich in Eigenkapitalrunde 15 Mio. Euro für beschleunigtes Wachstum zu einem führenden Anbieter pflanzlicher Food-Alternativen in Europa

- Platzierung von institutionellen Investoren aus Europa, den USA und Großbritannien sowie von prominenten Privatanlegern deutlich überzeichnet

- Finanzierung dient Beschleunigung des Wachstums, Förderung der internationalen Expansion und Ausbau des F& E-Zentrums

München, 9. Dezember 2021. Die GREENFORCE FUTURE FOOD AG setzt seinen Weg zu einem der führenden Anbieter von pflanzlichen Food-Alternativen in Europa konsequent fort. In diesem Zusammenhang hat das Münchner Unternehmen erfolgreich eine Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung abgeschlossen. Die hieraus generierten 15 Mio. Euro werden vor allem zur Beschleunigung des Wachstums, zur internationalen Expansion und zum kontinuierlichen Ausbau des Forschungs- und Entwicklungszentrums in München verwendet. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und wurde bei renommierten institutionellen Investoren aus Kontinentaleuropa, den USA und Großbritannien sowie prominenten Privatanlegern wie dem deutschen TV-Moderator und Unternehmer Joko Winterscheidt und dem im deutschsprachigen Raum bekannten Food-Unternehmer Michael Käfer platziert. Hauck & Aufhäuser agierte bei der Kapitalmaßnahme als alleiniger globaler Koordinator.

"Wir heißen unsere neuen Investoren in dieser aufregenden neuen Wachstumsphase willkommen. Mit unseren Produkten wollen wir einen Paradigmenwechsel hin zu einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise vorantreiben. Alle Produkte sind 100% vegan, tierleidfrei und werden in Deutschland hergestellt. Qualität und Nachhaltigkeit stehen bei GREENFORCE dabei immer im Fokus", erläutert Thomas Isermann, Gründer und CEO von GREENFORCE.

Auf dem Weg zu einem der führenden Anbieter von pflanzlichen Food-Alternativen GREENFORCE ist ein veganes Food-Tech-Unternehmen und entwickelt, vermarktet und vertreibt nachhaltige Fleisch- und Milch-Alternativen. Mit seiner einzigartigen Technologie, dem ersten Fleischersatz auf pflanzlicher Basis zum Selbermischen, ist GREENFORCE klarer Innovationsmotor für die Lebensmittelbranche. Bereits seit mehr als acht Jahren forscht das Unternehmen an pflanzlichen Proteinen und verfügt über tiefes Know-how in der Ernährungswissenschaft. Die diversifizierte Mischung von Absatzkanälen ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Die veganen Easy-to-Mix-Produkte in Pulverform vertreibt GREENFORCE bereits sehr erfolgreich im E-Commerce, zusätzlich im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) mit bislang rund 8.500 Verkaufsstellen. Seit kurzem sind auch erste Frische-Produkte im Supermarkt-Kühlregal erhältlich. Weitere innovative Produkte, die internationale Expansion sowie der Ausbau des LEH-Vertriebsnetzwerks sind bereits geplant. Derzeit liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit noch in Deutschland. Darüber hinaus ist GREENFORCE seit 2020 aber auch in Österreich und der Schweiz (On- und Offline) aktiv. In diesem Jahr folgten in kurzer Abfolge auch der Markteintritt in den Niederlanden und Großbritannien (Online) sowie Spanien, Slowenien, Kroatien und Ungarn (Offline). "Wir freuen uns über das sehr große Interesse bekannter internationaler Investoren für unsere einzigartige Wachstumsstory. Dank der nun generierten Mittelzuflüsse können wir unsere Innovationsoffensive auf der Produktseite und die geplante internationale Expansion noch schneller vorantreiben", ergänzt Hannes-Benjamin Schmitz, ebenfalls Co-CEO von GREENFORCE. GREENFORCE prägt den Paradigmenwechsel hin zu einer nachhaltigen Lebensweise GREENFORCE, 2021 mit dem Green Product Award und PETAs Vegan Food Award ausgezeichnet, ermöglicht eine gesunde und nachhaltige Lebensweise durch pflanzenbasierte Lebensmittel. Alle Produkte sind zu 100 Prozent vegan, somit tierleidfrei und werden in Deutschland hergestellt. Qualität und Nachhaltigkeit stehen für das Unternehmen im Fokus. Für die Produktion von 100 Gramm Erbsenprotein werden im Vergleich zu 100 Gramm Rindfleischprotein rund 48-mal weniger Land sowie 8-mal weniger Wasser benötigt und 113-mal weniger CO[2] ausgestoßen. Zudem ist GREENFORCE klimaneutral, setzt auf eine grüne Logistik und kompensiert CO[2]-Emissionen vollständig durch wirkungsvolle Klimaschutzprojekte.

Über GREENFORCE: Die GREENFORCE FUTURE FOOD AG entwickelt und vertreibt vegane, nachhaltige Lebensmittel. GREENFORCE verfolgt mit seiner Omni-Channel-Strategie die Vision, Europas führendes pflanzenbasiertes Food-Tech-Unternehmen zu werden und dabei einen messbaren Beitrag zum globalen Klima- und Tierschutz zu leisten. Weitere Informationen unter: www.greenforce.com

