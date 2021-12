Düsseldorf. (ots) -Eine große Mehrheit der Menschen in NRW spricht sich für die Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW aus. Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag ermittelt, dass 47,8 Prozent der Befragten für eine Abschaffung plädieren. 26,8 Prozent votierten für einheitliche Gebühren im ganzen Land, 16,7 Prozent wollen, das alles so bleibt wie es ist. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe).Bei den Kita-Gebühren in NRW gibt es deutliche Unterschiede. So zahlt eine Familie in Lage (Lippe) mit einem Bruttojahreseinkommen von 43 050 Euro für die 45-Stunden-Betreuung eines unter Dreijährigen Kindes 4008 Euro im Jahr. In Köln werden für eine vergleichbaren Platz 2688 Euro fällig. In Monheim am Rhein ist die Betreuung kostenlos.Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, forderte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) auf, das Ergebnis der Umfrage ernst zu nehmen: "Die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger ist klar: Sie wollen ein Ende des ungerechten Flickenteppichs an Kita-Gebühren in NRW", sagte der Experte der Zeitung. "Damit muss endlich Schluss sein. Wir wollen die Gebühren für frühkindliche Bildung daher abschaffen. Sie belasten die Familien unterschiedlich stark und sorgen nur für Bildungsungleichheit in unserem Land", so Maelzer.Civey befragte 2500 Personen zwischen dem 23. November und dem 4. Dezember 2021. Die Ergebnisse sind repräsentativ für in NRW lebende Personen ab 18 Jahren.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5095609