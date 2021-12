Berlin (ots) -Das Pariser Centre Pompidou, das nach den Olympischen Spielen 2024 aufgrund von Renovierungsarbeiten für drei Jahre schließen muss, wird im Jahr 2026 seine Bestände im Mies-van-der-Rohe-Bau am Kulturforum präsentieren - im selben Jahr also, in dem auch die Fertigstellung des Museums des 20. Jahrhunderts vorgesehen ist.Das Projekt erinnert an das Frühjahr 2004, als das New Yorker Museum of Modern Art in der Neuen Nationalgalerie 212 seiner Werke präsentierte. "Das MoMa in Berlin" verzeichnete seinerzeit 1,2 Millionen Besucher.Das Projekt hat den Wunsch nach publikumswirksamen Blockbuster-Ausstellungen begründet, der seitdem an die Staatlichen Museen zu Berlin herangetragen wird. Zwar ist dies mit spektakulären Schauen zwischenzeitlich immer wieder gelungen, aber die Bilder der mehrfach um den gläsernen Pavillon gewundenen Besucherschlange sind bis heute einzigartig geblieben.Um sie erneut zu ermöglichen, braucht es gute Kommunikation, ein kluges Marketing und langfristige Vorbereitung. Mit anderen Worten: eine professionelle Zusammenarbeit zwischen den musealen Institutionen und der öffentlichen Verwaltung. Die Politik darf sich aufgerufen fühlen, hier schnell aktiv zu werden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/5095610