An der Börse ist die Stimmung für den Nasdaq 100 derzeit etwas getrübt. Das Aktienbarometer verliert 112 Punkte. An den Börsen jenseits des Atlantiks zeigen sich die privaten und institutionellen Anlegern aktuell nicht in Kauflaune. Der Nasdaq 100 verzeichnete einen Abschlag in Höhe von 1,11 Prozent.

