DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 15.602 Pkt - Keine auffälligen Werte

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich am Donnerstagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien keine auffälligen Werte gezeigt. "Es gab auch keine Nachricht, auf die man hätte handeln können", sagte der Marktteilnehmer. Die am Abend veröffentlichten Geschäftszahlen von Oracle in den USA hätten keinen Einfluss auf den SAP-Kurs gehabt.

Airbus fielen mit dem Gesamtmarkt. Der Flugzeughersteller strebt eine unabhängige juristische Bewertung an, nachdem ein Kunde gefährliche Oberflächenschäden an einigen seiner Flugzeuge laut Airbus "falsch dargestellt" hat. Eine juristische Bewertung sei notwendig, erklärte Airbus am Abend. "Die Schlagzeile hatte keine Auswirkung auf die Kursfindung", so der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.602 15.639 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 09, 2021 16:28 ET (21:28 GMT)

