DJ PTA-Adhoc: Vantage Towers AG: Vantage Towers stellt Funktürme für 5G Netz von 1&1

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Düsseldorf, 9. Dezember 2021 (pta049/09.12.2021/22:45) - Die Vantage Towers AG (die "Gesellschaft"), Düsseldorf, hat heute mit der 1&1 Mobilfunk GmbH ("1&1"), Maintal, einen Vertrag zur deutschlandweiten Bereitstellung passiver Infrastruktur für den Aufbau des vierten Mobilfunknetzes in Deutschland abgeschlossen. Die Gesellschaft wird 1&1 auf Basis dieses Vertrags Zugang zu mindestens 3.800 und potenziell bis zu 5.000 bestehenden Antennenstandorten gewähren. Der Vertragswert beläuft sich auf einen hohen dreistelligen bis niedrigeren vierstelligen Millionenbetrag in Euro. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit bis Ende 2040 und Verlängerungsoptionen für 1&1 bis maximal 2060.

Die Vereinbarung mit 1&1 über 3.800 zusätzliche Mietverträge bis Ende Kalenderjahr 2025 untermauert das Vertrauen in die Fähigkeit der Gesellschaft, seine mittelfristigen Ziele am oberen Ende der Prognose zu erreichen. Insbesondere das mittelfristige Ziel der Gesellschaft, eine Vermietungsquote von >1,5x zu erreichen, ist durch die zusätzlichen 3.800 Mietverträge mit 1&1 nun in hohem Maße gesichert, was der Gesellschaft eine größere Sichtbarkeit über das Umsatzwachstum verschafft. Die Prognose der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr (GJ 2021-22) bleibt unverändert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Gesellschaft beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die Gesellschaft in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.vantagetowers.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Anmerkung: Vermietungsquote meint die Gesamtzahl der Mietverträge an den Makrostandorten der Gesellschaft geteilt durch die Gesamtzahl der Makrostandorte.

(Ende)

Aussender: Vantage Towers AG Adresse: Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Lie-Tin Wu E-Mail: ir@vantagetowers.com Website: www.vantagetowers.com

ISIN(s): DE000A3H3LL2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1639086300641 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2021 16:45 ET (21:45 GMT)