In der Cloud gehostete, raumbezogene Technologie gibt Kunden einfach zu verwendende Bilddaten an die Hand

Satelliten liefern jetzt riesige Datensets, für die komplexe Verarbeitung, Datenrouting und -speicherung erforderlich sind. Um dem wachsenden Bedarf für diese Daten zu genügen, arbeitet Microsoft nun mit Esri, dem weltweit führenden Unternehmen für Standortintelligenz, zusammen, um rasch Bilddaten zu analysieren, die von Satellitenanbietern in der Erdumlaufbahn erfasst wurden. Die ArcGIS Image Technologie von Esri wird die Verarbeitung und Analyse von Bilddaten bieten, die in Azure Orbital, der Satelliten Ground Station von Microsoft als ein Service gehostet werden.

Unternehmen in quasi allen Branchen hängen nun von der Standortintelligenz ab, die von Satellitenbildern abgeleitet wird, um operative Aktionen zu erleichtern, Richtlinien festzulegen und informierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. So haben zum Beispiel die vernichtenden Waldbrände im Jahr 2021 weltweite Rekorde gebrochen. Satelliten leisteten dazu einen ausschlaggebenden Beitrag, indem sie der Waldbrandfeuerwehr lebensnotwendige Informationen lieferten. Durch die Verkürzung der Zeit von Datenerfassung bis Übermittlung erhält das Rettungspersonal nun rascheren Zugriff auf Analysen, die zeigen, wo riesige, rasch brennende Brände sich bewegen und wachsen.

"Der Bedarf, Erkenntnisse aus der Satellitenbildübertragung rascher zu erhalten, ist gewachsen, da wir uns weiterhin einer zunehmenden Dringlichkeit gegenüber sehen, auf Probleme der Umwelt, Logistik und natürlichen Ressourcen einzugehen", sagte Richard Cook, Co-Director of Global Business Development "ArcGIS Image wird in Kombination mit Azure Orbital die Wartezeit von der Erfassung bis hin zur Bereitstellung geschäftskritischer Erkenntnisse verkürzen."

Mit Azure Orbital werden Daten von Satellitenanbietern direkt in die Microsoft Azure Cloud eingefügt. Dies ermöglicht eine nahtlose Anwendung und Nutzung der Azur Dienste, darunter Berechnung, Speicherung und rasche Datenverarbeitung mit KI.

"Niemand eignet sich besser, die nächste Generation von Produkten für Erdbilddaten zu hosten und zu analysieren als Microsoft und Esri", sagte Yves Pitsch, Partner Director of Connectivity Products, Azure Space, Microsoft. "ArcGIS Image und Azure Orbital, die mit Satellitendaten und Bodenstationen zusammenarbeiten, werden zugängliche, fokussierte Bildprodukte liefern, die für den Sofortgebrauch entworfen wurden, um dem Bedarf bei geschäftsentscheidenden Anwendungsfällen unserer Kunden gerecht zu werden.

Esri hat über 20 Jahre mit Microsoft zusammengearbeitet und ist dessen vorrangiger Partner im Bereich der raumbezogenen Technologie. Die ArcGIS Produktsuite ist tiefgehend in zahlreiche Microsoft-Anwendungen und Dienste integriert, die auf der Azure Cloud Plattform gebraucht werden.

Informationen, wie Esri Unternehmen dabei helfen kann, einfacher auf Bildmaterial in der Cloud zuzugreifen, es zu verarbeiten und zu managen, finden Sie unter go.esri.com/arcgisimage.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortbestimmung und Kartierung, unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial der Daten zur Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsergebnisse auszuschöpfen. Die von dem 1969 in Redlands (Kalifornien, USA) gegründeten Unternehmen entwickelte Software wird weltweit in mehr als 350.000 Organisationen und in über 200.000 Institutionen in Amerika, in der Region Asien-Pazifik, in Europa, Afrika und im Nahen Osten eingesetzt, so etwa bei Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und Universitäten. Esri hat regionale Niederlassungen, internationale Vertriebshändler und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokale Unterstützung bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement in der Geoinformationstechnologie entwickelt Esri die innovativsten Lösungen für die digitale Transformation, das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und fortschrittliche Analysen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

Copyright 2021 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Ländern. Andere hierin erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein.

