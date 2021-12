Altasciences freut sich, dass es von XORTX Therapeutics, Inc. mit der Durchführung einer pharmakokinetischen Bridging-Studie beauftragt wurde, die einen Beitrag zum XRx-008-Programm zur autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD) und zum XRx-101-Programm zur akuten COVID-19-bedingten Nierenschädigung leistet. Die neuartigen, proprietären Formulierungen von Xanthinoxidase-Inhibitoren sollen durch Senkung des Harnsäurespiegels das Fortschreiten der genetischen Erkrankung ADPKD verlangsamen und vor einer akuten Nierenschädigung nach COVID-19-Infektion schützen.

Die erste von mehreren klinischen Studien zur Charakterisierung der neuartigen, proprietären Formulierungen von Xanthinoxidase-Inhibitoren dient zur Beantwortung der Frage, ob die in präklinischen Studien für diese Formulierung nachgewiesene gesteigerte Bioverfügbarkeit von Oxypurinolam beim Menschen reproduziert werden kann.

Dr. Allen Davidoff, President und CEO, kommentierte: "XORTX freut sich über den Beginn der Zusammenarbeit mit Altasciences im Rahmen der Einleitung der Charakterisierung unserer neuartigen, proprietären Formulierungen von Xanthinoxidase-Inhibitoren. Diese Studie ist die erste von mehreren klinischen Studien, die für das nächste Jahr geplant sind, und stellt eine spannende Gelegenheit dar, unsere Programme für Nierenerkrankungen durch eine vorläufige Charakterisierung voranzubringen, an die sich Zulassungsstudien in der späten Entwicklungsphase anschließen werden.

"Vor dem Hintergrund des dringenden Bedarfs an besseren Therapieoptionen und der weltweiten Prävalenz von Nierenerkrankungen sind wir sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit XORTX bei einer Studie von solcher Relevanz. Wir freuen uns darauf, dieses innovative Unternehmen dabei zu unterstützen, eine wertvolle neue Behandlung in die nächste Phase der Entwicklung voranzubringen, und bessere Medikamente schneller für die Menschen bereitzustellen, die sie brauchen", so Ingrid Holmes, Vice President, Global Clinical Operations bei Altasciences.

Altasciences bietet eine nahtlose Lösung für die Arzneimittelentwicklung, die es Sponsoren ermöglicht, mit einem einzigen, integrierten CRO/CDMO zusammenzuarbeiten, um so auf die zeit- und kosteneffizienteste Weise die Forschung in der frühen Phase zu unterstützen, von der Auswahl der Lead-Kandidaten über die präklinische Prüfung bis hin zum klinischen Machbarkeitsnachweis.

Über Altasciences

Altasciences ist ein integrierter Anbieter von Arzneimittelentwicklungslösungen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit einem bewährten, flexiblen Konzept für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien unterstützt, darunter mit Formulierungs-, Herstellungs- und Analyseleistungen. Seit über 25 Jahren kooperiert Altasciences mit Auftraggebern, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Wirksamkeitsnachweise, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle auf die konkreten Anforderungen der Auftraggeber zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt die Auftraggeber dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

