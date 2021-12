Das im Vorjahr wegen der Corona-Krise stark gestiegene Pfusch-Volumen in Österreich ist heuer nicht mehr so stark weitergewachsen, dürfte aber den BIP-Anstieg übertreffen, schätzt der Linzer Ökonom Friedrich Schneider. Nach einem Plus im zweistelligen Prozentbereich im Jahr 2020 wird der Pfusch heuer wohl um 3,2 Prozent auf 27,8 Mrd. Euro zulegen, was 7,1 Prozent des prognostizierten BIP wären. Die ...

