Der TÜV Saarland zertifizierte im Dezember 2021 den baaboo Onlineshop (https://baaboo.com/) mit der Note: Gut (1,9). Das Gesamturteil der Kundenzufriedenheit entstand durch die Befragung einer Vielzahl echter Kunden.Hierbei wurden den Kunden Fragen zu verschiedenen Abläufen, dem Service und den Produkten, sowie dem Preis-Leistungs-Verhältnis gestellt. Unter anderem ging es bei den Fragen um folgende Kriterien aus Kundensicht:- Übersichtlichkeit des Shops- Angebotsvielfalt- Einfacher Bestellvorgang- Bezahlungsmöglichkeiten- Schnelligkeit der Lieferung- Einfache Abwicklung von Rücksendungen- Erreichbarkeit des Online Supports- Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter- und weitereDie Bewertung der baaboo Kunden führte zu einem positiven Ergebnis, denn das TÜV Siegel wurde mit einer Gesamtnote von 1,9 vergeben und mit "GUT" bewertet. Das bedeutet, dass der Onlineshop alle Ansprüche der Kriterien erfüllen konnte und sich nun mit der Auszeichnung für Kundenzufriedenheit durch den TÜV Saarland schmücken darf. Fast 80% der Befragten würden den baaboo Shop auch Freunden und Familie weiterempfehlen.baaboo versteht sich als junger Onlineshop, der seinen Kunden hauptsächlich Drogerieartikel wie Reinigungsmittel, Kosmetikprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Die Produkte werden zu fairen und günstigen Preisen angeboten, auch das macht den Shop so beliebt bei den Kunden.Mit dem Slogan "It's your Choice" hebt baaboo sich von anderen Anbietern ab. Der Slogan steht für einen besonderen Service, bei dem der Kunde immer auf ein Alternativprodukt zur aktuellen Suchanfrage aufmerksam gemacht wird, sofern baaboo ein vergleichbares Produkt anbietet. Dieses kann sich in der Kombination der Inhaltsstoffe, der Packungsgröße oder auch dem Preis unterscheiden. Wichtig ist baaboo, dass der Kunde alle Optionen vor dem Kauf selbst abwägen und sich am Ende für das Produkt entscheiden kann, welches er für richtig hält.