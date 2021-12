Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Anleger ihre Inflations- und Leitzinserwartungen simultan nach oben korrigiert hatten, sorgte das Auftreten der neuen Coronavirus-Variante zunächst für eine Bewegung in die Gegenrichtung, so die Analysten der DekaBank.Sofern sich bewahrheite, dass Omikron keine schwereren wirtschaftlichen Schäden anrichte als die aktuelle Corona-Welle, sollte sich das Augenmerk aber schon bald wieder auf eine Rückführung der expansiven Geldpolitik richten. Dabei dürften die Marktteilnehmer jedoch stärker als bisher beachten, dass die EZB zunächst ihre Wertpapierkäufe reduzieren und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Leitzinsen anheben werde. Bei im nächsten Jahr wieder rückläufigen Inflationsraten sollte dies zur Folge haben, dass die Renditen in den kurzen Laufzeitbereichen nur langsam ansteigen würden, während die Steilheit der Bundkurve vom langen Ende her zunehme. (Ausgabe Dezember 2021) (10.12.2021/alc/a/a) ...

