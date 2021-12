Düsseldorf (ots) -Das Museum der Stadt Krakau, das Hetjens - Deutsches Keramikmuseum Düsseldorf und das Polnische Institut Düsseldorf laden zur Ausstellung "Krakauer Krippenkunst. Glanzvolle Weihnachtstradition" vom 25.11.2021 bis zum 30.01.2022 ins Hetjens-Museum ein.Die Tradition der Krakauer Weihnachtskrippen entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der historischen Hauptstadt Polens, die mit ihren zahlreichen Baudenkmälern eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Krippenbauer ist. Jede Krippe ist eine Miniaturversion der historischen Architektur Krakaus und stellt u.a. die Marienkirche, das Schloss Wawel und die Tuchhallen dar. Als Materialien für den Bau der Krippen werden Holz, Pappe und buntes, vergoldetes Papier verwendet. Ein bescheidener Stall mit dem Jesuskind in einer Krippe, ist in Krakauer Krippen fast nicht vorhanden. Die Krakauer Weihnachtskrippen sind farbenfrohe, mit Gold verzierte Bauwerke, die es mit jedem Märchenschloss aufnehmen können.Die Ausstellung im Düsseldorfer Keramikmuseum Hetjens präsentiert 20 historische und zeitgenössische Krakauer Krippen aus den Sammlungen des Museums der Stadt Krakau Zugleich erzählt sie von der mehr als 200-jährigen Tradition dieses faszinierenden Handwerks, das 2018 offiziell in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, sowie von den berühmtesten Krippenbauern und -familien. Indirekt wird auch die Stadt Krakau zum Thema der Ausstellung, denn die Krippen stellen die Architektur der Stadt in märchenhafter Weise dar, zusammen mit Figuren aus ihrer Geschichte und ihren Legenden.Während der Ausstellung laden die Organisatoren die Besucher zu Führungen durch die Ausstellung und zu Krippenbau-Workshops für Kinder und Erwachsene unter der Leitung eines Krakauer Krippenbauers ein. Veranstalter: Museum der Stadt Krakau, Polnisches Institut Düsseldorf, Hetjens - Deutsches Keramikmuseum. Förderung: Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.Hetjens - Landeshauptstadt Düsseldorf (duesseldorf.de) (https://www.duesseldorf.de/hetjens.html)www.instytutpolski.pl/duesseldorfhttps://muzeumkrakowa.pl/en"Krakauer Krippenkunst. Glanzvolle Weihnachtstradition", Kurator der Ausstellung: Dr. Wilko Beckmann, Museum Hetjens, 25.11.2021 bis zum 30.01.2022, Hetjens - Deutsches Keramikmuseum DüsseldorfPressekontakt:Andrzej KolinskiPR, Polnisches Institut Düsseldorfandrzej.kolinski@instytutpolski.plTel. +492118669612www.instytutpolski.pl/duesseldorfOriginal-Content von: Polnisches Institut Düsseldorf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37643/5096389