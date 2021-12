Kuya Silver erwirbt strategische Landpositionen in Zentralperu, die etwa 2.300 Hektar neben der Bethania-Mine und den Carmelita-Konzessionen umfassen, Gold Terra gab eine strategische Investition in Höhe von 1,5 Millionen CAD und ein Optionsabkommen mit Newmont bekannt, MawsonGold setzt nun künstliche Intelligenz ein, um neue Ziele innerhalb der umfangreichen geophysikalischen und geologischen Datenbanken von Rajapalot zu priorisieren und Gebiete mit hoher Prospektivität zu kartieren, und MAG Silver meldet einen Gesamterlös von über 46 Millionen Dollar aus einer garantierten Finanzierungsplatzierung unter der Leitung von BMO Capital Markets und Raymond James Ltd.