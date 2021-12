Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.12.2021 / 14:42

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Daniel Heinrich Nachname(n): Grieder

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HUGO BOSS AG

b) LEI

529900LFVU534EBRXD13

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1PHFF7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 51.7200 EUR 1758.48 EUR 51.6800 EUR 1757.12 EUR 51.7400 EUR 1655.68 EUR 51.7400 EUR 1966.12 EUR 51.7400 EUR 1810.90 EUR 51.8000 EUR 1813.00 EUR 51.8400 EUR 3214.08 EUR 51.8400 EUR 1555.20 EUR 51.7800 EUR 1553.40 EUR 51.7600 EUR 2277.44 EUR 51.9800 EUR 1559.40 EUR 52.0000 EUR 17316.00 EUR 52.0200 EUR 9207.54 EUR 51.9800 EUR 5613.84 EUR 51.9800 EUR 1923.26 EUR 52.0600 EUR 1874.16 EUR 52.0600 EUR 1509.74 EUR 52.0800 EUR 364.56 EUR 52.0800 EUR 1718.64 EUR 52.0400 EUR 3434.64 EUR 51.9600 EUR 2286.24 EUR 51.9800 EUR 8264.82 EUR 52.0000 EUR 1352.00 EUR 52.0000 EUR 1404.00 EUR 52.0800 EUR 416.64 EUR 52.1000 EUR 4689.00 EUR 52.1000 EUR 4272.20 EUR 52.1000 EUR 1875.60 EUR 52.0400 EUR 2862.20 EUR 52.0400 EUR 1665.28 EUR 52.0200 EUR 2236.86 EUR 52.0400 EUR 3018.32 EUR 52.0200 EUR 2184.84 EUR 52.1000 EUR 1615.10 EUR 52.1000 EUR 4845.30 EUR 52.0800 EUR 4843.44 EUR 52.1000 EUR 1615.10 EUR 52.1000 EUR 2709.20 EUR 52.1000 EUR 1771.40 EUR 52.1000 EUR 1771.40 EUR 52.1000 EUR 1667.20 EUR 52.1000 EUR 1563.00 EUR 52.1000 EUR 1667.20 EUR 52.1000 EUR 208.40 EUR 52.0600 EUR 520.60 EUR 52.0600 EUR 1145.32 EUR 52.0800 EUR 1406.16 EUR 52.0800 EUR 572.88 EUR 52.0800 EUR 208.32 EUR 52.0800 EUR 2604.00 EUR 52.0800 EUR 1562.40 EUR 52.1000 EUR 2605.00 EUR 52.1000 EUR 1146.20 EUR 52.1000 EUR 1146.20 EUR 52.1000 EUR 3751.20 EUR 52.1000 EUR 2605.00 EUR 52.1000 EUR 2605.00 EUR 52.1000 EUR 1146.20 EUR 52.1000 EUR 1146.20 EUR 52.1000 EUR 2605.00 EUR 52.1000 EUR 1563.00 EUR 52.0600 EUR 1561.80 EUR 52.0600 EUR 5206.00 EUR 52.0600 EUR 2603.00 EUR 52.0600 EUR 1822.10 EUR 52.0400 EUR 1821.40 EUR 52.0400 EUR 3382.60 EUR 52.0400 EUR 260.20 EUR 52.0200 EUR 1768.68 EUR 52.0200 EUR 52.02 EUR 52.0200 EUR 1820.70 EUR 52.0200 EUR 5149.98 EUR 52.0200 EUR 1716.66 EUR 52.0000 EUR 3640.00 EUR 52.0200 EUR 4057.56 EUR 52.1000 EUR 5783.10 EUR 52.1000 EUR 260.50 EUR 52.1000 EUR 1302.50 EUR 52.1000 EUR 1979.80 EUR 52.0800 EUR 3645.60 EUR 52.0800 EUR 2031.12 EUR 52.0800 EUR 2395.68 EUR 52.1000 EUR 1979.80 EUR 52.1000 EUR 1979.80 EUR 52.1000 EUR 5783.10 EUR 52.1000 EUR 1563.00 EUR 52.0600 EUR 1770.04 EUR 52.0200 EUR 1768.68 EUR 52.2000 EUR 1670.40 EUR 52.2000 EUR 3340.80 EUR 52.2600 EUR 10295.22 EUR 52.2800 EUR 15318.04 EUR 52.3000 EUR 15271.60 EUR 52.3000 EUR 1202.90 EUR 52.3000 EUR 5962.20 EUR 52.3200 EUR 7848.00 EUR 52.3000 EUR 6694.40 EUR 52.3200 EUR 8580.48 EUR 52.3200 EUR 2406.72 EUR 52.3200 EUR 8632.80 EUR 52.3000 EUR 1359.80 EUR 52.3000 EUR 784.50 EUR 52.3000 EUR 1202.90 EUR 52.3000 EUR 418.40 EUR 52.3000 EUR 679.90 EUR 52.3000 EUR 209.20 EUR 52.3000 EUR 5491.50 EUR 52.3000 EUR 1359.80 EUR 52.3000 EUR 418.40 EUR 52.3000 EUR 156.90 EUR 52.3000 EUR 10041.60 EUR 52.2800 EUR 2614.00 EUR 52.2800 EUR 6535.00 EUR 52.2800 EUR 575.08 EUR 52.2800 EUR 4914.32 EUR 52.2800 EUR 3084.52 EUR 52.3200 EUR 35943.84 EUR 52.3400 EUR 15859.02 EUR 52.3600 EUR 5916.68 EUR 52.3800 EUR 6285.60 EUR 52.4000 EUR 20593.20 EUR 52.3600 EUR 1727.88 EUR 52.3800 EUR 14352.12 EUR 52.4000 EUR 1205.20 EUR 52.3800 EUR 20742.48 EUR 52.4000 EUR 17082.40 EUR 52.3800 EUR 9166.50 EUR 52.3800 EUR 1833.30 EUR 52.3600 EUR 9738.96 EUR 52.3800 EUR 4766.58 EUR 52.3800 EUR 1204.74 EUR 52.3800 EUR 2357.10 EUR 52.3800 EUR 3876.12 EUR 52.3800 EUR 3823.74 EUR 52.3800 EUR 4871.34 EUR 52.3600 EUR 251537.44 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 52.2565 EUR 780085.6600 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2021; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR



