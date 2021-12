Der kanadische Explorer Oroco Resource Corp. (TSX-V: OCO, WKN: A0Q2HB, ISIN: CA6870331007) hat über erfolgreich verlaufene Bohrungen im wichtigen Santo Tomas Projekt im Nordwesten Mexikos berichtet. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bis dato acht Bohrlöcher erstellt - allesamt in der nördlichen Zone des Areals. Vier weitere Bohrlöcher in der nördlichen Zone sind derzeit in Vorbereitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...