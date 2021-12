Es waren zuletzt durchaus nervenaufreibende Wochen an den Weltbörsen. Die Ängste um Corona, Evergrande oder höhere Leitzinsen in den USA sorgten in den Depots vieler Privatanleger mitunter für starke Turbulenzen. Für die Anteilseigner dieses Blue Chips galt das hingegen nicht. Sie konnten dem Treiber an den Märkten gelassen zusehen - und sich über weiter steigende Kurse und Dividenden freuen.

Den vollständigen Artikel lesen ...