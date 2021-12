Bereits ab nächstem Jahr sollen in Hannover die Serienversionen des ID Buzz vom Band laufen. Beide Versionen werden anscheinend auch in Detroit montiert. Die Freizeitversion steht ebenfalls in den Startlöchern. Volkswagen hat die Fertigung des neuen vollelektrischen Freizeitmobils ID California beschlossen. Ab nächstem Jahr soll der Nutzfahrzeuge-Standort Hannover sowohl die Kleinbus- als auch die Transporter-Variante des T7-Nachfolgers produzieren. Aktuell baut das Werk dort den neuen Multivan T6.1. Der vollelektrische ID California basiert auf dem Prototypen ID Buzz, den VW 2017 vorgestellt hat. ...

