Schon Mitte November sah sich Tesla in Kalifornien mit einem Prozess wegen sexueller Belästigung konfrontiert, jetzt läuft ein weiteres Verfahren. Das Unternehmen stelle ein "feindliches Arbeitsumfeld" dar, heißt es in der Anklage. Erica Cloud arbeitet am Band im Tesla-Werk Kalifornien - und prozessiert seit Mittwoch, 8. Dezember, gegen den Mobilitätskonzern von Elon Musk. Es geht um sexuelle Belästigung, ihrem ehemaligen Vorgesetzten wirft Cloud vor, sie wiederholt gegen ihren Willen umarmt und massiert zu haben, währenddessen hätte er unangebrachte Kommentare gemacht. Mehr zum Thema Ex-Mitarbeiter ...

