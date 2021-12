Im November lag die Teuerungsrate in den USA bei 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Volkswirte hatten insgeheim eine sieben vor dem Komma befürchtet, was der US-Notenbank zusätzliches Futter gegeben hätte, die Zinsen früher als später anzuheben. Die Börse in Frankfurt reagiert leicht positiv.Der DAX steht 15 Minuten nach Bekanntgabe der Inflationsdaten etwa 50 Zähler höher. Würde er dieses Niveau bis Handelsschluss halten, wäre die für die mittelfristige Perspektive wichtige 50-Tage-Linie ...

