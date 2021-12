Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es gibt Zweifel, ob der EZB-Rat in der kommenden Sitzung Maßnahmen zur Inflationseindämmung beschließt u.a. mit dem Hinweis, dass die Wirkung der Geldpolitik verzögert eintritt, so die Analysten der Helaba.Würde die EZB Recht behalten und sich die Inflation in den nächsten Jahren zurückbilden, so könnte diese wieder in den Bereich deutlich unter die 2%-Marke zurückkehren. Wobei man sich des Eindrucks nicht erwehren könne, dass dies aus Sicht der EZB nicht das Schlimmste wäre, könnte sie damit doch ihren expansiven Kurs noch jahrelang argumentativ untermauern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...