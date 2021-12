Die Kalenderwoche 49 vom 06.12. bis 10.12.2021 beginnt am KMU-Anleihemarkt zunächst adventlich beschaulich, wird zum Ende der Woche hin aber durch diverse Nachrichten nochmal kräftig angeheizt. So hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Mittwoch die Geschäftsräume der Deutschen Lichtmiete AG und ihrer Tochterfirmen durchsucht hat, weil gegen Verantwortliche des Unternehmens wegen des "Verdachts des gemeinschaftlichen Betrugs" ermittelt wird. Die Geschäftsführung der Deutsche Lichtmiete hat die Ermittlungen bestätigt und eine vollumfängliche Kooperation sowie eine schnellstmögliche Aufklärung des Sachverhalts versprochen. Am Freitag hat sich die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG überraschend mit sofortiger Wirkung von ihrem Vorstandsvorsitzenden Frederik Mehlitz getrennt ohne weitere Gründe zu nennen. Die Vorstandsgeschäfte soll bis auf Weiteres das weitere Vorstandsmitglied Stephan Noetzel wahrnehmen.

Unter der Woche gab es gute Nachrichten aus Russland, denn die Ekosem-Agrar AG hat in den Verhandlungen mit der russischen Landwirtschaftsbank (RSHB) eine grundsätzliche Einigung über die Weiterfinanzierung der Ekosem-Agrar Gruppe erzielt. Die russische Landwirtschaftsbank wird der Ekosem-Agrar Gruppe demnach auch weiterhin die bestehenden Kreditlinien für Betriebsmittel zur Verfügung stellen. Zudem hat die Bank zugesichert, dass sie die für die Fertigstellung der Jahresabschlüsse ...

