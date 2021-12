Apps gibt es zu fast jedem Thema wie Sand am Meer, Schlaf ist da keine Ausnahme. Wir haben unsere vier Favoriten zusammengestellt, die beim Einschlafen helfen wollen. Winterzeit, es wird früh dunkel. Eigentlich könnte man meinen, dass wir so beim abendlichen Zubettgehen schon viel länger im entspannten Dämmermodus sein sollten - und dementsprechend schnell einschlafen. Aber Pustekuchen! Kaum in der Waagrechten, fängt bei vielen das Gedankenkarussell an, nervöse Blicke auf die Uhr erinnern immer wieder daran, wie die für Schlaf verbleibende Zeit schrumpft. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...